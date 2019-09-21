Калининградка подделала долговую расписку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-21T11:54:12+03:00

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Неожиданный оборот приняло гражданское дело, которое в октябре 2018 года находилось в производстве мирового суда Советска.

В одном из заседаний горожанка предоставила расписку о передаче своей знакомой в долг 12 500 рублей. Однако «должница» заявила, что на документе стоит не ее подпись. Провели экспертизу, в результате которой подтвердилось – документ подложный. После чего в отношении 49-летней советчанки следователями МО МВД России «Советский» было возбуждено уже уголовное дело о покушении на мошенничество.

Разбирательство, которое, возможно, обещает новые сюрпризы, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU