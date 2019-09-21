Калининградка подделала долговую расписку
Неожиданный оборот приняло гражданское дело, которое в октябре 2018 года находилось в производстве мирового суда Советска.
В одном из заседаний горожанка предоставила расписку о передаче своей знакомой в долг 12 500 рублей. Однако «должница» заявила, что на документе стоит не ее подпись. Провели экспертизу, в результате которой подтвердилось – документ подложный. После чего в отношении 49-летней советчанки следователями МО МВД России «Советский» было возбуждено уже уголовное дело о покушении на мошенничество.
Разбирательство, которое, возможно, обещает новые сюрпризы, продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU