Трое уголовников избили и ограбили гостеприимного калининградца

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-21T12:40:33+03:00

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После переезда на новое место жительства в одном из садовых товариществ Калининграда 32-летний горожанин часто приглашал в гости троих местных парней и щедро угощал их спиртным, явно желая установить с соседями хорошие отношения. Однако у старожилов были другие планы: вечером 18 сентября они набросились на хозяина и крепко его побили. После чего скрылись, прихватив с собой автомагнитолу и пилу-болгарку.

К делу пришлось подключаться сотрудникам Московского РОВД, которые по горячим следам задержали подозреваемых – 24-х, 21-го и 41-го года от роду. Кстати, все трое грабителей ранее уже были судимы, а теперь имеют все шансы вновь оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU