2019-09-21T12:40:33+03:00
Происшествия

Трое уголовников избили и ограбили гостеприимного калининградца

До этого мужчина несколько раз устраивал застолья со своими новыми знакомыми
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После переезда на новое место жительства в одном из садовых товариществ Калининграда 32-летний горожанин часто приглашал в гости троих местных парней и щедро угощал их спиртным, явно желая установить с соседями хорошие отношения. Однако у старожилов были другие планы: вечером 18 сентября они набросились на хозяина и крепко его побили. После чего скрылись, прихватив с собой автомагнитолу и пилу-болгарку.

К делу пришлось подключаться сотрудникам Московского РОВД, которые по горячим следам задержали подозреваемых – 24-х, 21-го и 41-го года от роду. Кстати, все трое грабителей ранее уже были судимы, а теперь имеют все шансы вновь оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военный эксперт: «Если американцы ударят по Калининграду, то потеряют Сиэтл»
Минобороны России заверило, что Калининградская область надежно защищена от любых атак
Калининградский зоопарк приняли в Европейскую ассоциацию
Калининградка подделала долговую расписку
Зампред правительства РФ откроет в Калининграде филиал академии хореографии
Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника
Калининградцев приглашают на выставку и фестиваль
В Калининграде квартиросъемщик съехал вместе с хозяйским холодильником
Под Калининградом сгорело сразу несколько сараев
Вице-премьер РФ назвала Калининград центром притяжения талантов
Область выделила Правдинску 24 млн рублей на подготовку к отопительному сезону
Калининградские власти до 2035 года купят 1676 квартир для детей-сирот
В Калининградском зоопарке у гигантских муравьедов родился детеныш
Калининградскому зоопарку выделили 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе
На калининградской границе задержали контрабандные сигареты на 2 млн евро
Здание калининградского правительства отремонтируют за 27 млн рублей
Более 3 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
Житель Зеленоградска получил 3,5 года колонии за 55 кустов конопли
«Сожженные скамейки и вывернутые тренажеры»: Мэр Калининграда прокомментировал погром на променаде Летнего озера
Житель Правдинска попался на краже надгробных плит с кладбища
В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры
В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году
В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах
Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю