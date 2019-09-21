Калининградский зоопарк приняли в Европейскую ассоциацию

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-21T12:56:20+03:00

Статус временного члена EAZA через два года может измениться на постоянный

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Калининградский зоопарк после 20 лет нахождения в кандидатах на вступление в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA) получил временное членство в организации. Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

- Решение было принято на ежегодной конференции EAZA, - добавила она. - Это означает, что мы получили статус полноправного члена ассоциации на ближайшие два года, за которые должны будем исправить недочеты, которые обнаружила у нас скрининговая комиссия, посещавшая Калининград месяц назад.

Если все будет в порядке, наш зоопарк получит статус полноправного члена ассоциации. По состоянию на май прошлого года EAZA насчитывала 300 полноправных, 11 временных, 40 корпоративных, 38 ассоциированных участников и, 21 кандидата. Из них в Российской Федерации до последнего момента полноправными членами EAZA были Московский зоопарк и Казанский зоологический и ботанический сад. Калининградцы стали третьими в этой компании россиян. Еще два российских зоопарка - Ленинградский и Новосибирский являются кандидатами в члены EAZA.

ИСТОЧНИК KP.RU