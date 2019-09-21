Минобороны России заверило, что Калининградская область надежно защищена от любых атак
Военное ведомство отреагировало на слова американского генерала о возможном прорыве региональной системы ПВО
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В министерство обороны России заявили, что Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам РФ, хорошо известны возможности нашей противовоздушной обороны. Такова была реакция военного ведомства на высказывание главнокомандующего американских военно-воздушных сил в Европе Джеффри Ли Харригяна. Трехзвездный генерал сообщил об имеющемся у США плане прорыва российских ПВО, который может быть приведен в действие «в случае необходимости».
ИСТОЧНИК KP.RU