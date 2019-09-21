Военный эксперт: «Если американцы ударят по Калининграду, то потеряют Сиэтл»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-21T13:29:42+03:00

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Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в интервью информагенству «Правда.Ру» заявил, что Россия не будет ждать, когда США начнут атаку на ПВО в Калининградской области, а ответит превентивно.

Как объяснил эксперт, прорвать систему ПВО можно только массированной атакой, предварительно сосредоточив авиацию в единый «кулак».

- Как только мы увидим сосредоточение американских боевых самолетов на аэродромах в Европе, а достать до нас каким-то иным способом они не смогут, мы эти аэродромы просто уничтожим ударом наших баллистических ракет средней дальности, - сказал Михаил Александров. - Затем наши части, скорее всего, перейдут в наступление на Прибалтийском направлении и возьмут под контроль всю территории Прибалтики в течение 48 часов.

Если же НАТО использует вариант массированного удара крылатыми ракетами, их будут перехватывать с помощью систем ПВО «Бук», «Тор» и других, которые в достаточном количестве базируются вокруг важных стратегических объектов. Кроме того, натовцы немедленно получит аналогичный ответ.

- Если американцы нанесут удар крылатыми ракетами по Калининграду, то мы нанесем, допустим, удар по Сиэтлу, - считает Александров. - Там находятся крупнейшие американские авиастроительные заводы, уничтожив которые, мы лишим их возможности дальше производить самолеты, они уже не смогут наращивать свой парк боевой авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU