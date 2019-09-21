В Калининграде сотрудник автосервиса разбил «Мерседес» клиентки

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-21T14:57:31+03:00

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В октябре прошлого года жительница Калининграда пригнала свой «Мерседес Бенц» в один из городских автосервисов, чтобы поменять шины. Оставив ключи в замке, автодледи отправилась по своим делам, целиком положившись на профессионализм сотрудников предприятия. Вскоре один из них позвонил и сообщил, что клиентка «попала» уже на полноценный ремонт своего автомобиля.

Как выяснилось, в свободное от работы время автослесарь решил прокатиться на чужом «мерсе», но далеко не уехал: выруливая с автостоянки на улице Карамзина, не уступил дорогу другой машине – бенц! Ликвидация последствий ДТП обошлась владелице иномарки более чем в 250 тысяч рублей, «Мерседес» - машина дорогая, в том числе и в ремонте. Незадачливый сотрудник мастерской клятвенно обещал возместить затраты, но слово свое не сдержал. В итоге дошло до Московского районного суда.

- В связи с тем, что сотрудник автомастерской в момент ДТП не действовал по заданию и в интересах своего работодателя, а воспользовался автомобилем в личных целях, было постановлено взыскать с ответчика 252 тысячи рублей в счет в возмещения материального ущерба, - сообщили в пресс-службе суда. – А также проценты за пользование чужими денежными средствами – 18 268,61 рубль и судебные расходы – 15 658 рублей, 57 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU