Калининградец выдавал себя за пилота авиалайнера, но работал таксистом

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-21T15:37:24+03:00

После крупной аферы мужчина сбежал в Санкт-Петербург, где и был задержан полицией

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В следственном изоляторе Калининграда ожидает суда 32-летний уроженец города, который выдавал себя за пилота пассажирского лайнера. И все это, по версии следствия, для того, чтобы было легче провернуть аферу с квартирами.

- Злоумышленник под предлогом наличия связей и возможности приобретения недвижимости по низким ценам уговаривал людей передать ему деньги для участия в долевом строительстве. Кроме того, он убедил одного гражданина взять кредит и отдать все средства ему, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители полагают, что калининградец купил летную форму, сфотографировался в ней и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей несколько снимков в кабине авиалайнера, чтобы было легче втереться в доверие к жертвам. Для этого же указал у себя в профиле местом получения образования Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

- После того, как потерпевшие стали требовать свои деньги обратно, обвиняемый скрылся, - добавила Волк. - Причиненный в результате противоправной деятельности шести потерпевшим ущерб составил 7 миллионов 272 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда фигурант был задержан в Санкт-Петербурге, где работал таксистом.

Остается лишь надеяться, что хотя бы водительские права у него были настоящими. Калининградцу инкриминируют 6 эпизодов по статье УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Ленинградского района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU