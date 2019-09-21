В Калининграде прошел конкурс «Безопасное колесо»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-21T17:02:52+03:00

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В пятницу, 20 сентября в Школе будущего состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2019». Между собой соревновались 20 команд школьников из 14 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Как известно, «Безопасное колесо» является лично-командным первенством среди учащихся 2008-2010 годов рождения. В состав команды входят два мальчика и две девочки. Ребята демонстрируют знания на четырех этапах: «Знатоки правил дорожного движения», «Основы оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также «Фигурное вождение велосипеда».

По итогам этого конкурса победителем стала команда Дома творчества детей и молодежи Калининграда. Второе место – у представителей Новостроевской школы. В «тройку призеров» вошли также воспитанники школы №25 Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU