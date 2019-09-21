За драку с автоинспекторами калининградец получил условный срок

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-21T18:18:40+03:00

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В ночь на 17 января этого года пьяный автолюбитель был задержан в одном из поселков сотрудниками ГИБДД. Видимо, решив, что, кроме водительских прав терять ему теперь нечего, мужчина сначала обложил автоинспекторов трехэтажным матом, а затем и вовсе полез в драку: одного полицейского ударил головой в лицо, второго огрел кулаком. В каких-нибудь США дорожного дебошира наверняка пристрелили бы на месте. У нас же дело просто дошло до судебного разбирательства.

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился и пояснил, что причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение, - прокомментировали в пресс-службе Неманского горсуда. - Действия гражданина квалифицированы как публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, а также как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Впрочем, нашлись смягчающие обстоятельства. Помимо полного признание вины и раскаяния в содеянном с извинениями потерпевшим тут и состояние здоровья, и отсутствие судимости, и наличие на иждивении обвиняемого несовершеннолетнего ребенка.

В итоге неманчанин по совокупности преступлений получил 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, каждому из пострадавших блюстителей дорожного порядка он выплатит компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU