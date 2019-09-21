На исправление герба властям Черняховска дали две недели

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-21T18:35:28+03:00

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Похоже, история с гербом Черняхолвска близится к логическому завершению. Речь, напомним, о злополучных латинских литерах «G» и «F», коих на этом городском символе, по закону, быть не должно.

Как известно, в Черняховский городской суд обратился местный прокурор с административным исковым заявлением к окружному Совету депутатов и администрации муниципального образования о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным и о возложении обязанности устранить выявленные нарушения.

- С учетом признания иска ответчиками на администрацию Черняховского городского округа возложена обязанность исключить буквенные символы из изображения герба муниципального образования в течение одной недели со дня вступления судебного решения в законную силу, - сообщили в пресс-службе Черняховского горсуда. - А также возложил обязанность на окружной Совет депутатов рассмотреть вопрос об утверждении герба муниципального образования после исключения из его изображения буквенных символов и представления проекта указанного герба администрацией городского округа в течение двух недель со дня вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU