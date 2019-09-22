В Калининграде выгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-22T09:03:29+03:00

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В Калининграде в ночь с 21 на 22 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 02:30. Сообщалось, что горит квартира в пятиэтажке на улице Емельянова.

В итоге, жилье выгорело практически полностью, к моменту приезда спасателей огонь бушевал на площади двадцати квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - сообщают в ведомстве. - Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 12 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU