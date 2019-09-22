В Калининграде 12-летний мальчик вышел из дома в тапочках и пропал

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-22T09:43:01+03:00

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В Калининграде полиция разыскивала 12-летнего Максима Кирбуца. Как сообщает пресс-служба ведомства, несовершеннолетний Кирбуц Максим Сергеевич, 2007 года рождения, проживающий на улице Вагоностроительной, вышел из дома по месту жительства 21 сентября в 19 часов в тапочках и футболке с надписью «Black star».

Объявление о пропаже было размещено пресс-службой в начале третьего часа ночи. Но уже в половине пятого представительница поисково-спасательного отряда «ZАПАД» Екатерина Преснякова сообщила, что мальчик найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU