2019-09-22T09:59:28+03:00
Общество

Полиция разыскала калининградскую школьницу, сбежавшую из дома утром 18 сентября

Девочка-подросток пропадала у своей подруги
Иван МАРКОВ
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Калининградская полиция утром 19 сентября разместила объявление о пропаже 14-летней школьницы Натальи Максимовны Мещеряковой. Сообщалось, что девочка, проживающая по улице Лужской 18 сентября в 11:00 ушла из дома по месту жительства.

Комментаторы под постом в сообществе УМВД по Калининградской области сообщали, что девочка сбегает из дома уже не в первый раз. По их словам, мама Натальи уже разыскивала ее этим летом.

Вечером 21 сентября полиция сообщила, что ребенок найден.

- Оказывается, девочка была в поселке Космодемьянском у своей подруги, - заявила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Установлено, что в отношении 14-ти летнего подростка никаких противоправных действий не осуществлялось. Сейчас стражи порядка проводят беседу с ребенком и ее родителями, чтобы в дальнейшем между ними было взаимопонимание. Полицейские взяли на контроль семью и несовершеннолетнюю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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