Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-22T10:50:57+03:00

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На трассе между Черняховском и Гусевом, в районе поселка Фурманово, лоб в лоб столкнулись два грузовых микроавтобуса (один принадлежит компании по установке окон, а второй - хлебозаводу). Первая информация о ДТП появилась в сообществе автомобилистов Калининградской области в районе 8 часов утра. Очевидец писал о вероятных жертвах.

Позже источник в администрации Гусева сообщил «Комсомолке», что в аварии, произошедшей в седьмом часу утра, погиб один из водителей, а второй в очень тяжелом состоянии. Очевидцы же заявляют, что погибли оба водителя. По предварительной версии, один из них уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения. От удара один из микроавтобусов забросило на отбойник.

Сейчас на месте аварии работают медики, сотрудники полиции, медики и спасатели из Гусева.

Видео последствий ДТП - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU