2019-09-22T12:16:20+03:00
Спорт

Решающий гол на 90-й минуте: «Балтика» обыграла одного из лидеров ФНЛ

Волгоградский «Ротора» занимал третье место в турнирной таблице
Иван МАРКОВ
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Финал матча с "Ротором"Финал матча с "Ротором"Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Неожиданно закончился вчерашний матч «Балтики» против «Ротора» на калининградском стадионе. Игроки из Волгограда, занимавшие третье место в таблице ФНЛ, проиграли калининградцам со счетом 2:1.

Исход встречи был непредсказуем буквально до конца матча. Открыли счет волгоградцы: Камиль Муллин заколотил мяч в сетку балтийцев на 51-й минуте. Второй гол был уже на счету калининградской команды.

- Удачные замены, произведенные тренерами «Балтики», заметно усилили игру, - сообщает пресс-служба «Балтики». - И штурм ворот гостей, устроенный в концовке, принес свои плоды. Ян Казаев блеснул координацией и ударом «через себя» буквально расстрелял вратаря «Ротора» после розыгрыша углового.

Решающий же мяч был забит на 90-й минуте. После передачи Дудиева бразилец Аллеф, благодаря грамотно выбранной позиции, сумел перепрыгнуть высокорослых защитников гостей, и направил мяч в сетку соперников. 2-1 – волевая победа «Балтики»!

Теперь калининградскому клубу предстоит встретиться с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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