В Черняховском районе за сутки сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-22T12:59:28+03:00

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В Черняховском районе за последние сутки сгорели два автомобиля. Первый пожар произошел в поселке Междуречье 21 сентября в 11:09. В микроавтобусе «Ситроен» сгорел утеплитель моторного отсека на площади одного квадратного метра. Никто не пострадал, а для ликвидации возгорания привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 6 человек и 1 единицы техники.

Второй пожар произошел 22 сентября в 01:43 в самом Черняховске на улице Тельмана. В этот раз пострадал автомобиль «БМВ», в котором полностью выгорел моторный отсек. Пострадавших также не было, на месте работал пожарный расчет той же пожарно-спасательной части в том же составе.

ИСТОЧНИК KP.RU