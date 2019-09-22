2019-09-22T12:59:28+03:00
Происшествия

В Черняховском районе за сутки сгорели два автомобиля

В последнем случае выгорел моторный отсек у «БМВ»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховском районе за последние сутки сгорели два автомобиля. Первый пожар произошел в поселке Междуречье 21 сентября в 11:09. В микроавтобусе «Ситроен» сгорел утеплитель моторного отсека на площади одного квадратного метра. Никто не пострадал, а для ликвидации возгорания привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 6 человек и 1 единицы техники.

Второй пожар произошел 22 сентября в 01:43 в самом Черняховске на улице Тельмана. В этот раз пострадал автомобиль «БМВ», в котором полностью выгорел моторный отсек. Пострадавших также не было, на месте работал пожарный расчет той же пожарно-спасательной части в том же составе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде у скульптуры морского животного на берегу Верхнего озера отбили нос
В Калининграде пропала 12-летняя школьница
В УМВД подтвердили факт смерти обоих водителей в ДТП под Черняховском
В Калининграде на пешеходном переходе под машину попала женщина, водитель скрылся с места происшествия
В Калининграде открылся филиал Московской государственной академии хореографии
Строительство велодорожки от Балтийской до Куршской косы начнется уже в октябре этого года
Решающий гол на 90-й минуте: «Балтика» обыграла одного из лидеров ФНЛ
Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть погибшие
Полиция разыскала калининградскую школьницу, сбежавшую из дома утром 18 сентября
В Калининграде 12-летний мальчик вышел из дома в тапочках и пропал
В Калининграде выгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавший
На исправление герба властям Черняховска дали две недели
За драку с автоинспекторами калининградец получил условный срок
В Калининграде прошел конкурс «Безопасное колесо»
Калининградец выдавал себя за пилота авиалайнера, но работал таксистом
В Калининграде сотрудник автосервиса разбил «Мерседес» клиентки
Военный эксперт: «Если американцы ударят по Калининграду, то потеряют Сиэтл»
Минобороны России заверило, что Калининградская область надежно защищена от любых атак
Калининградский зоопарк приняли в Европейскую ассоциацию
Трое уголовников избили и ограбили гостеприимного калининградца
Калининградка подделала долговую расписку
Зампред правительства РФ откроет в Калининграде филиал академии хореографии
Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника