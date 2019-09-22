Строительство велодорожки от Балтийской до Куршской косы начнется уже в октябре этого года

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-22T13:53:31+03:00

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Работы по строительству велосипедной дорожки от Балтийской до Куршской косы на территории Светлогорского, Пионерского и Зеленоградского городских округов планируется начать уже в октябре этого года. Об этом было объявлено на форуме «Трансграничные вело-маршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия».

В работе форума, как сообщает пресс-служба правительства области, приняли участие более 100 человек: представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, велоклубов и спортивных объединений из России и Польши. В конференции также участвовала министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

- Строительство велодорожки – один из самых известных и крупных проектов, реализуемых в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020», – рассказала Алла Иванова. – Много усилий было приложено к подготовке реализации этого проекта. Здесь был учтен европейский и российский опыт создания велодорожек.

В ходе конференции были представлены основные мероприятия проекта на территории приграничных регионов, рассмотрены технические параметры строящейся велодорожки и даны разъяснения по их выбору проектировщиками.

Протяженность маршрута составит 33,94 км. Общий объем финансирования проекта - 4,5 млн евро, срок его реализации – 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU