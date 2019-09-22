В Калининграде открылся филиал Московской государственной академии хореографии

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-22T14:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 21 сентября в Калининградском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие филиала Московской государственной академии хореографии, в котором приняла участие ректор академии народная артистка РФ Марина Леонова, зампредседателя Правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Антон Алиханов.

В будущем хореографическая школа станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса Калининграда, возводимого по поручению на острове Октябрьском, но обучение детей началось уже в этом учебном году. На программы предпрофессиональной и общеразвивающей подготовки на сегодняшний день зачислены 72 ребенка.

- Сегодня мы открываем филиал академии хореографии здесь, в Калининграде, – сказала Ольга Голодец на открытии. – И сегодня с новых учащихся, с тех детей, которые набраны в группы, начинается история балета здесь, на Калининградской земле. Это огромная ответственность – и для малышей, которые пришли в эту школу, огромная ответственность для родителей и педагогов, потому что открытие школы знаменует новый шаг в развитии культуры в целом Калининградской области.

- У нас для всех одни стандарты, и мы будем работать по программам Московской государственной академии хореографии, – сказала Марина Леонова. – Пока это предпрофессиональные и общеразвивающие программы, но со следующего года мы будем реализовать программы среднего профессионального образования. Дети будут обучаться 8 лет, и смогут получить диплом с квалификацией «артист балета, преподаватель».

ИСТОЧНИК KP.RU