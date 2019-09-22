В Калининграде на пешеходном переходе под машину попала женщина, водитель скрылся с места происшествия

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-22T14:28:38+03:00

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В Калининграде в воскресенье 22 сентября на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Лесной и Островского (рядом с заправкой) неизвестный совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП лучилось около 11:00, женщина получила сильную травму головы, а автомобилист скрылся с места происшествия.

О факте ДТП в сообществе автомобилистов Калининградской области сообщил сын пострадавшей Денис. Он разыскивает свидетелей аварии и просит связаться с ним по телефону 8-962-266-39-88.

ИСТОЧНИК KP.RU