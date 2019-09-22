В УМВД подтвердили факт смерти обоих водителей в ДТП под Черняховском

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-22T14:45:14+03:00

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В ДТП на трассе между Гусевом и Черняховском погибли оба водителя микроавтобусов, совершивших лобовое столкновение в районе поселка Поддубы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария произошла в воскресенье утром около 6:50 на 106-м километре трассы.

- Оба водителя мужчины 1962 и 1986 годов рождения погибли, - заявила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, в котором участвовали автомобили Форд и Фольксваген.

ИСТОЧНИК KP.RU