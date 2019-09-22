В Калининграде пропала 12-летняя школьница
В Калининграде полиция разыскивает 12-летнюю школьницу Милену Николаевну Свежинцеву, пропавшую без вести.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проживающая на улице Холмогорской Милена 21 сентября в 11:30 ушла из дома, и до настоящего времени ее нахождение не установлено.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые (каре). Была одета: в черные джинсы, ботинки серного цвета и куртку розового цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU