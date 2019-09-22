2019-09-22T15:21:28+03:00
Происшествия

В Калининграде пропала 12-летняя школьница

Милена Свежинцева ушла из дома утром 21 сентября и не вернулась
Иван МАРКОВ
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Пропавшая Милена СвежинцеваПропавшая Милена СвежинцеваФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция разыскивает 12-летнюю школьницу Милену Николаевну Свежинцеву, пропавшую без вести.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проживающая на улице Холмогорской Милена 21 сентября в 11:30 ушла из дома, и до настоящего времени ее нахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые (каре). Была одета: в черные джинсы, ботинки серного цвета и куртку розового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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