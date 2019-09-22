В Калининграде у скульптуры морского животного на берегу Верхнего озера отбили нос

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-22T16:18:17+03:00

Скульптура морского животного с отбитым носом Фото: Дежурный по городу

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В Калининграде у одной из скульптур комплекса «Морские животные» на берегу Верхнего озера неизвестные отбили нос. Фото пострадавшего объекта культурного наследия в субботу появилось в сообществе «Дежурный по городу».

В службе охраны объектов культурного наследия «Комсомолке» подтвердили, что скол свежий, и пообещали разобраться в происшествии.

Напомним, комплексная реставрация комплекса «Морские животные» закончилась в мае 2013 года. Мастера расчищали поверхности памятника от цементного раствора, удаляли грязь, восполнили недостающие элементы, а также добавили утраченные вазоны.

ИСТОЧНИК KP.RU