В Калининграде у скульптуры морского животного на берегу Верхнего озера отбили нос
В Калининграде у одной из скульптур комплекса «Морские животные» на берегу Верхнего озера неизвестные отбили нос. Фото пострадавшего объекта культурного наследия в субботу появилось в сообществе «Дежурный по городу».
В службе охраны объектов культурного наследия «Комсомолке» подтвердили, что скол свежий, и пообещали разобраться в происшествии.
Напомним, комплексная реставрация комплекса «Морские животные» закончилась в мае 2013 года. Мастера расчищали поверхности памятника от цементного раствора, удаляли грязь, восполнили недостающие элементы, а также добавили утраченные вазоны.
ИСТОЧНИК KP.RU