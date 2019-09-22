В Калининграде на Московском проспекте толпа избила водителя микроавтобуса

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-22T17:05:56+03:00

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В Калининграде на Московском проспекте неизвестные толпой избили водителя микроавтобуса. Инцидент произошел прямо на проезжей части вечером 21 сентября. Из видео, выложенного в сообществе автомобилистов Калининградской области, видно, что микроавтобус подрезал серебристый «Мерседес». Он перекрыл ему движение и встал перед микроавтобусом на «аварийку». Затем из «Мерседеса» вышли трое крепких молодых людей, которые потребовали водителя выйти. Через несколько секунд сзади подъехал еще один автомобиль марки «БМВ», прикрывший «разборку». После этого водитель получил несколько ударов в голову, а снимавший происшествие на видеорегистратор поспешил скрыться.

Причина драки пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU