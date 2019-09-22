Мэр Калининграда предложил построить на Летнем озере скейт-парк, чтобы подростки не крушили променад
После того, как в соцсетях появились фотографии разгромленного променада Летнего озера, реконструированного буквально этой весной, мэр Калининграда Алексей Силанов решил посетить этот объект во время традиционного субботнего объезда стройплощадок. В пятницу по распоряжению главы города силами подрядной организации там начались работы по устранению провалов на террасе. Эти работы проводятся в рамках гарантийных обязательств.
- Чтобы молодежь перестала использовать данную террасу не по назначению, необходимо найти подходящую территорию в пределах набережной Летнего озера, разработать проект, чтобы тут в будущем появился скейт-парк, - дал поручение Алексей Силанов.
ИСТОЧНИК KP.RU