Полиция разыскала пропавшую калининградскую школьницу Милену Свежинцеву

СЕГОДНЯ 20:59 2019-09-22T20:59:40+03:00

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Объявленная накануне в розыск 12-летняя школьница Милена Свежинцева найдена живой и здоровой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, девочка, ушедшая из дома в субботу утром, была обнаружена у своей подруги.

- Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетняя находилась в гостях у подруги, - сообщила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая. - Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не осуществлялось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU