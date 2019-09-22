В Балтийск прибыла «Черная жемчужина», одна из самых дорогих в мире яхт
В Балтийске ошвартовалась одна из самых дорогих яхт в мире – «Черная жемчужина». Это парусная 106-метровая яхта, использующая энергию солнца и ветра.
Собственник парусника - бизнесмен Олег Бурлаков, потративший на нее более 250 миллионов евро.
Как сообщает Forbs, Бурлаков, чтобы реализовать проект, нашел единомышленника — английского дизайнера Кена Фрейвоха.
- В 2006 году разработанная им яхта «Мальтийский сокол» (Maltese Falcon) произвела на яхт-шоу в Монако настоящий фурор. Уникальная система из 15-ти квадратных парусов раскрывалась всего за шесть минут. Аналогичная парусная система сейчас установлена на «Черной жемчужине», - сообщает издание. - Уникальность проекта в том, что в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные батареи. А при движении лодки энергию можно «снимать» с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.
ИСТОЧНИК KP.RU