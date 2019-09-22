В Балтийск прибыла «Черная жемчужина», одна из самых дорогих в мире яхт

22 Сент. 21:17 2019-09-22T21:18:49+03:00

Ее владелец Олег Бурлаков вложил в нее 250 миллионов евро

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В Балтийске ошвартовалась одна из самых дорогих яхт в мире – «Черная жемчужина». Это парусная 106-метровая яхта, использующая энергию солнца и ветра.

Собственник парусника - бизнесмен Олег Бурлаков, потративший на нее более 250 миллионов евро.

Как сообщает Forbs, Бурлаков, чтобы реализовать проект, нашел единомышленника — английского дизайнера Кена Фрейвоха.

- В 2006 году разработанная им яхта «Мальтийский сокол» (Maltese Falcon) произвела на яхт-шоу в Монако настоящий фурор. Уникальная система из 15-ти квадратных парусов раскрывалась всего за шесть минут. Аналогичная парусная система сейчас установлена на «Черной жемчужине», - сообщает издание. - Уникальность проекта в том, что в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные батареи. А при движении лодки энергию можно «снимать» с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.

ИСТОЧНИК KP.RU