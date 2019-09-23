Калининград вошел в топ-5 городов, где лучше передвигаться без машины

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-23T10:18:01+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов России удобных без машины по итогам интернет-опроса на тему, где комфортней всего передвигаться на велосипеде и пешком.

В первую пятерку российских городов России по комфортности передвижения без автомобиля - на велосипеде и пешком вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань и Нижний Новгород

По данным опроса, за Москву как лучший город России без автомобиля отдали 27% голосов, за Санкт-Петербург - 21%, за Екатеринбург - 9%, за Калининград, Казань и Нижний Новгород - по 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU