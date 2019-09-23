На ул.Гайдара в Калининграде на «зебре» сбили 10-летнего мальчика и его мать
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На улице Гайдара в Калининграде автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
29-летний водитель «Ниссана» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 10-летнего мальчика и его 35-летнюю мать.
В результате ДТП ребенок госпитализирован, женщине назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU