2019-09-23T10:39:39+03:00
Происшествия

На ул.Гайдара в Калининграде на «зебре» сбили 10-летнего мальчика и его мать

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

На улице Гайдара в Калининграде автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29-летний водитель «Ниссана» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 10-летнего мальчика и его 35-летнюю мать.

В результате ДТП ребенок госпитализирован, женщине назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С жителя Славска потребовали через суд 146 тысяч за 10 спиленных деревьев
В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину
В Калининграде оштрафовали 26 водителей неисправных пассажирских автобусов
В Советске в понедельник включат отопление в социальных учреждениях
Житель Немана попался на краже 80 батарей из школы
Калининградская область оказалась «в хвосте» рейтинга по росту зарплат
В ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки
Грибник из Польши заблудился в лесу и попал в Калининградскую области
С начала года калининградцам выписано свыше полумиллиона штрафов за превышение скорости
Алиханов сообщил, когда появятся первые рабочие места в офшорной зоне в Калининграде
Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс офис», в котором участвуют две калининградки
На матч «Балтики» с «Локомотивом» уже продано 11 тысяч билетов
Стадион «Калининград» примут на баланс области до конца года
В Калининграде презентуют книгу режиссера Романа Виктюка