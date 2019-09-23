2019-09-23T10:53:44+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе за сутки сгорели четыре автомобиля

Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 23 сентября пожар случился в поселке Васильково Гурьевского района. В 00.31 поступило сообщение о горящих машинах. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, сгорели две фуры: «Ивеко Магирус» и «Мерседес Актрос». У рядом стоящего «Ивеко Евротех» лопнуло стекло и оплавилась фара. Кроме того, у рядом стоящего прицепа сгорело дно и оплавились алюминиевые борта.

Накануне, 22 сентября в поселке Свободное Гурьевского района полностью сгорел кроссовер «Шевроле Каптива».

Причины пожаров устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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