2019-09-23T11:06:59+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на пяти улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в пятницу, 23 сентября, не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет света на ул. Дарвина 1а,1-3,5-7, ул. Киевская 32-38. До 18 часов электричество отключено на ул. Пролетарская 43-53,52-62, 64а (д/сад №101), 66а (МАОУ школа №31), ул. Сергеева 3-9,11,13-19, ул. Александра Невского 55-57,73-79,75а,77а,89.

Также до 18 часов будет отключен светофор на пересечении улиц ул. Александра Невского – ул. Артиллерийская.

Подачу холодной воды до 16 часов планируется перекрыть в дома ул. Карамзина 8, 46,46а.

От горячей воды до 16 часов отключены ул. Киевская 118а,120а,120,121а,б,132, ул. Садовая 1,7-13, 15-21,23-29,31-37,39-45, ул. Суворова 53,55,57, ул. Камская 2,2а,2г (д/сад №78).

ИСТОЧНИК KP.RU

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