Калининградская теннисистка стала второй на европейском турнире в Латвии

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-23T12:29:03+03:00

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Корты Лиепаи приняли Международные соревнования под эгидой Европейской теннисной ассоциации, собрав спортсменов не старше 12 лет.

Калининградка Диана Кайбара представила на турнире Россию. Как сообщает министерство спорта калининградской области, в финале Диане противостояла опытная соотечественница Мария Головина. Калининградка вела в счете, но в итоге уступила.

Отметим, всего в женской сетке турнира соперничало 40 спортсменок из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Белоруссии и регионов России.

Диана Кайбара – неоднократная победительница всевозможных турниров, вице-чемпионка летнего первенства Калининградской области класса Российского теннисного тура.

В минспорта отметили, что с 26 октября по 3 ноября Калининград проведет уже третий в текущем году турнир самой престижной отечественной серии по теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU