В Советске родители отказываются вакцинировать детей от гриппа

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-23T12:37:38+03:00

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В Советском городской округе зарегистрирован высокий процент отказов родителей от вакцинации против гриппа своих детей, посещающих школы и детсады. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

В детсадах зафиксировано свыше 28 процентов отказов, всего 474 отказа. В школах – 25,3% отказов, всего 990 отказов.

- Ввиду прогнозируемого эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе сохранения реальной угрозы заноса на территорию Калининградской области вирусов высокопатогенного гриппа группы A, во избежание негативных последствий перенесенных респираторных вирусных инфекций, в том числе летальных исходов заболевания, убедительно рекомендуем родителям проявить заботу и активное участие в сохранности здоровья своих детей, и обязательно иммунизировать своего ребенка против гриппа, - заявили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU