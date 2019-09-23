В Кафедральном соборе на Острове за 29 млн рублей модернизируют систему звукоусиления
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В органном зале Кафедрального собора модернизируют систему звукоусиления, звукозаписи и микрофонного парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На модернизацию выделено 29,6 млн рублей, работы проведет московская фирма «АУРАПРО», которая стала победителем открытого конкурса.
В пресс-службе праивтельства добавили, что подрядчик обязуется выполнить работы, направленные на улучшение акустических возможностей собора и модернизацию оборудования, до конца января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU