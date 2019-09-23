В Калининграде храм Рождества Богородицы украсили мозаичным панно
.Фото: Калининградская епархия
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Уникальное мозаичное панно появилось в Калининграде в храме Рождества Богородицы.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, оно было закончено совсем недавно, к престольному празднику.
На внутренних стенах храма теперь красуются изображения святых.
- Панно является уникальным для Калининградской области, - отметили в епархии.
Ранее в храме Рождества Богородицы состоялось праздничное богослужение, которое возглавил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
ИСТОЧНИК KP.RU