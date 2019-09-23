Калининградца, едва не убившего лопатой 8-летнего школьника, отправят в спецлечебницу

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-23T12:50:25+03:00

Комиссия психиатров пришла к выводу, что сумасшедший преступник представляет опасность для себя и окружающих

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В региональном Следственном управлении СКР сообщили о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство школьника в районе Большой окружной дороги Калининграда. Напомним, преступление было совершено в сентябре прошлого года.

Впрочем, 50-летнему мужчине инкриминируются сразу две статьи УК РФ – кроме покушения на убийство малолетнего, его обвиняют в убийстве женщины. С ней он расправился еще осенью 2017 года, находясь в садовом обществе»Водник-3». В результате вспыхнувшей ссоры несчастная получила не менее пяти ударов топором по голове, от которых скончалась на месте. Заметая следы, убийца сжег труп и закопал то немногое, что осталось от жертвы. Личность погибшей установить так и не удалось.

Ну а получившее широкий общественный резонанс нападение на 8-летнего мальчика произошло днем 27 сентября 2018 года в садовом некоммерческом товариществе «Чайка». Можно считать настоящим чудом, что ребенок выжил после трех ударов лопатой по голове. Истекающего кровью школьника обнаружили прохожие. Врачи диагностировали у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, были серьезно повреждены глаз и нос.

Подозреваемого задержали двое суток спустя. На допросе он сознался в содеянном. Как было установлено, с 2003 года мужчина неоднократно лечился и обследовался в лечебных учреждениях региона по поводу психического расстройства.

- В ходе расследования была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - рассказала официальный представитель областного СУ СКР Наталья Гацко. - Комиссия установила наличие у мужчины психического заболевания, лишавшего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Эксперты пришли к выводу, что сумасшедший представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Материалы уголовного дела с утвержденным постановлением следователя направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU