За три дня в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-23T13:13:13+03:00

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За три дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четверо водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. На них заведут уголовные дела, им грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU