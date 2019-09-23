В Калининграде презентуют книгу режиссера Романа Виктюка

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-23T13:16:50+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке 26 сентября презентуют книгу «Небо», посвященную жизни и творчеству известного режиссера Романа Виктюка. Как сообщают организаторы встречи, презентация состоится в рамках гастролей Театра Виктюка.

Презентацию проведет Татьяна Печегина – театральный критик, журналист, руководитель литературно-драматургической части Театра Виктюка. Она выступает соавтором книги «Небо».

Как рассказали в библиотеке, в презентации примет участие Иван Иванович - один из ведущих актеров Театра Романа Виктюка, который сыграет на сцене Калининградского областного драмтеатра в спектакле «Саломея».

Начало творческой встречи в 16:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU