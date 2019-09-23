Стадион «Калининград» примут на баланс области до конца года
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство надеется завершить процесс передачи стадиона «Калининград» на свой баланс до конца года. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Антон Алиханов.
- С точки зрения управления самим стадионом пока мы ничего не можем сказать, потому что процесс передачи стадиона пока в процессе. Мы со своей стороны готовы, но процедуры еще не завершены. На конец года, надеюсь, эта процедура завершится, - цитирует издание слова калининградского губернатора.
Сейчас стадион находится в оперативном управлении ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
ИСТОЧНИК KP.RU