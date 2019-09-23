2019-09-23T14:05:48+03:00
Спорт

На матч «Балтики» с «Локомотивом» уже продано 11 тысяч билетов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Балтикой» и московским «Локомотивом» может стать самым посещаемым для калининградской команды в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу балтийцев.

- На эту минуту реализовано 11 тысяч билетов. Ожидаем, что за оставшиеся дни мы продадим еще около 10 тыс. билетов. В 2019 году у нас еще ни разу не было такой посещаемости. У нас есть ряд секторов, на которые мы не открываем продажу билетов, так что всего мы можем продать примерно 28 тыс. билетов, - заявили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что в Калининград ожидается приезд до 500 болельщиков «Локомотива».

Игра пройдет в среду на стадионе «Калининград». Встреча начнется в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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