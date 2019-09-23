Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс офис», в котором участвуют две калининградки

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-23T14:40:39+03:00

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Сразу две калининградки прошли в полуфинал конкурса «Мисс офис-2019». С 23 сентября по 13 октября на сайте конкурса проходит голосование. Голоса учитываются только при выборе именно трех участниц. Один человек может проголосовать один раз в день.

Веронике Шпилевской 26 лет, работает менеджером по продажам и обслуживанию клиентов в компании-провайдере цифровых услуг.

В свободное время она любит фотографировать и фотографироваться, занимается волонтерской деятельностью.

Еще одна участница из Калининграда – Алена Винницкая. Девушке 27 лет, она руководит компанией по производству ювелирных изделий и украшений из янтаря. Алена занимается серфингом, увлекается стрельбой и полетами на параплане и может запросто прыгнуть в пропасть на резинке-тарзанке.

Калининградские красавицы просят поддержать их в голосовании.

В финал продут 30 участниц. Голосовать на сайте можно до 13 октября. 21 октября озвучат окончательные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU