Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс офис», в котором участвуют две калининградки
Сразу две калининградки прошли в полуфинал конкурса «Мисс офис-2019». С 23 сентября по 13 октября на сайте конкурса проходит голосование. Голоса учитываются только при выборе именно трех участниц. Один человек может проголосовать один раз в день.
Веронике Шпилевской 26 лет, работает менеджером по продажам и обслуживанию клиентов в компании-провайдере цифровых услуг.
В свободное время она любит фотографировать и фотографироваться, занимается волонтерской деятельностью.
Еще одна участница из Калининграда – Алена Винницкая. Девушке 27 лет, она руководит компанией по производству ювелирных изделий и украшений из янтаря. Алена занимается серфингом, увлекается стрельбой и полетами на параплане и может запросто прыгнуть в пропасть на резинке-тарзанке.
Калининградские красавицы просят поддержать их в голосовании.
В финал продут 30 участниц. Голосовать на сайте можно до 13 октября. 21 октября озвучат окончательные результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU