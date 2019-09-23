2019-09-23T14:41:31+03:00
Экономика

Алиханов сообщил, когда появятся первые рабочие места в офшорной зоне в Калининграде

Кирилл Алексеев
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Первые рабочие места в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининграде должны появиться в мае следующего года. Об этом агентству ТАСС заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Думаю, что можно говорить о мае следующего года. Это сроки, которые мы сейчас обсуждаем с компаниями, - отметил глава области.

В настоящее время в САР зарегистрировано 10 компаний. Ожидается, что к концу текущего года их число вырастет вдвое. Об этом, в частности, говорил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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