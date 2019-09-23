2019-09-23T15:16:18+03:00
Общество

С начала года калининградцам выписано свыше полумиллиона штрафов за превышение скорости

Виктор Сергеев
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С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали более полумиллиона фактов превышения скоростного режима в Калининградской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

За 8 месяцев камерами было зафиксировано и вынесено 552 тысячи постановлений по фактам превышения установленной скорости. Оплаченные штрафы, полученные от нарушителей, в поступают в бюджет Калининградской области.

- Превышение скоростного режима приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Неверно выбранная скорость движения часто является причиной ДТП со смертельным исходом. За 8 месяцев на дорогах Калининградской области зарегистрировано 21 ДТП, причиной которых стало превышение водителями установленной скорости, в которых погибли 6 человек и 19 получили травмы, - отметил начальник УГИБДД УМВД России по Калининградской области Геннадий Бубенов.

Сейчас система распознавания государственных номеров включает в себя 143 камеры, из которых 116 камер установлены на въездах/выездах и на основных магистралях Калининграда, 13 камер установлены на территории, прилегающей к стадиону «Калининград», 14 камер установлены на всех многосторонних автомобильных пунктах пропуска на границе Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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