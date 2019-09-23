Грибник из Польши заблудился в лесу и попал в Калининградскую области
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Польский грибник заблудился в лесу и попал в Калининградскую области. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября. 66-летний житель Корше собирал грибы и заблудился. В общей сложно мужчина прошел около 20 километров, случайно пересек границу и был задержан пограничным нарядом.
После этого российская сторона сообщила об инциденте польским коллегам и передала нарушителя сотрудникам пограничного поста в Барчианах.
ИСТОЧНИК KP.RU