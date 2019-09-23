2019-09-23T15:50:51+03:00
Общество

В ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в ночь на вторник, 24 сентября, ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, ночью местами на почве ожидаются заморозки от 0 градусов до минус 2ºС.

В период неблагоприятных погодных условий водителям следует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться без крайней необходимости от поездок на автотранспорте, соблюдать дистанцию и скоростной режим на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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