2019-09-23T16:01:13+03:00
Общество

Калининградская область оказалась «в хвосте» рейтинга по росту зарплат

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область заняла 78-е место среди 85-ти регионов РФ по динамике роста зарплаты. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По итогам первого полугодия, среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла всего на 4,5% и составила, по данным Росстата, 28 915 рублей. Это один из худших результатов в стране.

В первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%.

Еще в пяти регионах показатели выросли на девять процентов и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей. В целом темпы роста опередили общероссийские в 31 регионе.

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. Сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. В Калининградской области на среднюю зарплату можно купить 1,77 фиксированного набора, что чуть больше, чем в Северной Осетии – там на среднюю зарплату можно купить 1,74 набора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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