Житель Немана попался на краже 80 батарей из школы

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-23T16:16:41+03:00

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В Неманском районе задержали мужчину при попытке украсть радиаторы отопления из здания бывшей школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летний житель одного из поселков проник в здание и пытался снять 84 секций радиаторов, однако вынести краденое не успел.

Похититель признался в содеянном и пояснил, что собирался сдать чугунные изделия в пункт приёма металлолома. На него завели уголовное дело по факту кражи, а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU