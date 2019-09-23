Житель Немана попался на краже 80 батарей из школы
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В Неманском районе задержали мужчину при попытке украсть радиаторы отопления из здания бывшей школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
25-летний житель одного из поселков проник в здание и пытался снять 84 секций радиаторов, однако вынести краденое не успел.
Похититель признался в содеянном и пояснил, что собирался сдать чугунные изделия в пункт приёма металлолома. На него завели уголовное дело по факту кражи, а это до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU