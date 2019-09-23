2019-09-23T16:47:25+03:00
Общество

В Советске в понедельник включат отопление в социальных учреждениях

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Советске в понедельник, 23 сентября,включат отопление в социальных учреждениях. Об этом на своей странице в «Фейсчбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

- На сегодняшнем оперативном совещании особое внимание уделил мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. Михаил Щемелев, директор МП «Советсктеплосети, заверил, что уже сегодня социальные учреждения будут подключены, - написал Воищев.

По словам сити-менеджера, всего в городе отопление включат в 3-\0-ти социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину
В Калининграде оштрафовали 26 водителей неисправных пассажирских автобусов
Житель Немана попался на краже 80 батарей из школы
Калининградская область оказалась «в хвосте» рейтинга по росту зарплат
В ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки
Грибник из Польши заблудился в лесу и попал в Калининградскую области
С начала года калининградцам выписано свыше полумиллиона штрафов за превышение скорости
Алиханов сообщил, когда появятся первые рабочие места в офшорной зоне в Калининграде
Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс офис», в котором участвуют две калининградки
На матч «Балтики» с «Локомотивом» уже продано 11 тысяч билетов
Стадион «Калининград» примут на баланс области до конца года
В Калининграде презентуют книгу режиссера Романа Виктюка