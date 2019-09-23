В Советске в понедельник включат отопление в социальных учреждениях

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-23T16:47:25+03:00

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В Советске в понедельник, 23 сентября,включат отопление в социальных учреждениях. Об этом на своей странице в «Фейсчбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

- На сегодняшнем оперативном совещании особое внимание уделил мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. Михаил Щемелев, директор МП «Советсктеплосети, заверил, что уже сегодня социальные учреждения будут подключены, - написал Воищев.

По словам сити-менеджера, всего в городе отопление включат в 3-\0-ти социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU