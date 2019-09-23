В Калининграде оштрафовали 26 водителей неисправных пассажирских автобусов
С начала месяца в Калининградской области к административной ответственности привлекли 94 водителя пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего в сентябре сотрудники ГИБДД проверили более 300 пассажирских автобусов. 26 водителей привлекли к ответственности за управлением автобусом при неисправностях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU