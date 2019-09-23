2019-09-23T17:03:06+03:00
Происшествия

В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Черняховском районе в понедельник 23 сентября поезд насмерть сбил человека. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин. Трагедия случилась в 15:14 на перегоне Красновка-Железнодорожный.

- Грузовой поезд следовал из Черняховска в Железнодорожный. Мужчина находился в габарите прохождения поезда. Машинист применил режим экстренного торможения. Наезд на человека предотвратить не удалось, - сообщил Александр Першин.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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