В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-23T17:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховском районе в понедельник 23 сентября поезд насмерть сбил человека. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин. Трагедия случилась в 15:14 на перегоне Красновка-Железнодорожный.

- Грузовой поезд следовал из Черняховска в Железнодорожный. Мужчина находился в габарите прохождения поезда. Машинист применил режим экстренного торможения. Наезд на человека предотвратить не удалось, - сообщил Александр Першин.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU