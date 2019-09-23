С жителя Славска потребовали через суд 146 тысяч за 10 спиленных деревьев
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Славского района будут судить за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В декабре прошлого года мужчина незаконно спилил 8 ясеней и две липы. Ущерб был оценен в 146 тысяч рублей.
Действия «лесоруба» были квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ как незаконная рубка, не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершённая в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU