С жителя Славска потребовали через суд 146 тысяч за 10 спиленных деревьев

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-23T17:26:54+03:00

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Жителя Славского района будут судить за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В декабре прошлого года мужчина незаконно спилил 8 ясеней и две липы. Ущерб был оценен в 146 тысяч рублей.

Действия «лесоруба» были квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ как незаконная рубка, не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершённая в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU